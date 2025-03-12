Азербайджанские университеты вошли в число лучших университетов мира по версии QS в 5 предметных областях

Рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds 12 марта опубликовало рейтинг лучших университетов мира по предметным областям за 2025 год. Азербайджанские университеты продвинулись в рейтинге в общей сложности по 5 предметным областям.

Бакинский государственный университет был представлен по специальности «Нефтегазовое дело», он впервые вошел в рейтинг по специальности «Математика».

Азербайджанский государственный экономический университет был представлен по двум направлениям - «Экономика и эконометрика» и «Социальные науки и менеджмент».

Азербайджанский университет языков вошел в список 250 лучших университетов мира по программе «Современные языки».

Следует отметить, что рассматриваемый рейтинг учитывает 5 показателей (академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на статью, Н-индекс и индекс международного научного сотрудничества).