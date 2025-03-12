Reuters: Россия скептически относится к идее перемирия в Украине

Президент Владимир Путин согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, подчеркивая, что любое соглашение должно учитывать российские достижения на поле боя и удовлетворять озабоченности Москвы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, пишут российские СМИ.

Кроме того, источники Reuters утверждают, что для согласования прекращения огня необходимы конкретные гарантии, так как без них российская позиция может ослабнуть.