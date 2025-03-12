Зачитан приговор бывшему начальнику финансовой службы в воинских частях Минобороны Азербайджана

Состоялся судебный процесс по уголовному делу Эльвина Джафарова, занимавшего должность начальника финансовой службы в различных воинских частях, подведомственных Министерству обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском военном суде был зачитан приговор.

Решением суда обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что Эльвину Джафарову, работавшему начальником финансовой службы в различных воинских частях Минобороны Азербайджана, было предъявлено обвинение по статье 179.4 УК АР (хищения в особо крупных размерах). Эльвин Джафаров был признан виновным по уголовному делу о хищениях. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Ущерб, причиненный им государству, был оценен в 2 млн. 200 тыс. манатов.

На основании ходатайства Службы государственной безопасности в отношении Э.Джафарова была избрана мера пресечения в виде ареста. В декабре прошлого года Э.Джафаров был допрошен в качестве свидетеля на судебном процессе, связанном с хищением 143 млн. манатов в Минобороны.