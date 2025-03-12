ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана сохранил прежнюю учетную ставку.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ЦБА.

Решением правления Центрального банка Азербайджана учетная ставка сохранена на уровне 7,25%, нижний предел процентного коридора остался на уровне 6,25%, верхний предел процентного коридора – 8,25%.

«Решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом нахождения фактической и прогнозируемой инфляции на целевом уровне (4±2%), глобальной экономической конъюнктуры, анализа макроэкономических тенденций и передачи решений по денежно-кредитной политике реальному сектору», - отмечается в заявлении Центробанка.