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ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

First News Media11:15 - Сегодня
ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана сохранил прежнюю учетную ставку.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ЦБА.

Решением правления Центрального банка Азербайджана учетная ставка сохранена на уровне 7,25%, нижний предел процентного коридора остался на уровне 6,25%, верхний предел процентного коридора – 8,25%.

«Решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом нахождения фактической и прогнозируемой инфляции на целевом уровне (4±2%), глобальной экономической конъюнктуры, анализа макроэкономических тенденций и передачи решений по денежно-кредитной политике реальному сектору», - отмечается в заявлении Центробанка.

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