Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Журналист Джейхун Аскеров, сын Национального героя Салатын Аскеровой, отравился алкоголем.

Некоторое время назад он поделился в социальных сетях статусом и аудиозаписью, в которых сообщил, что находится в тяжелом состоянии, и ему угрожает смерть.

После этой публикации медицинские структуры приняли меры и доставили его в Клинический медицинский центр на машине скорой помощи.

Выяснилось, что Джейхун Аскеров отравился после употребления чрезмерного количества алкоголя в течение нескольких дней подряд. В настоящее время он получает медицинскую помощь в токсикологическом отделении.

Состояние журналиста стабильное. Завтра он будет выписан.

Источник: Qafqazinfo