Трамп заявил, что Зеленский ранее не хотел мира, но теперь согласился

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский ранее не хотел мира на Украине, но теперь согласился на него.

Об этом американский лмдер заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

"И мы уже близки к тому, чтобы что-то сделать. Мы разобрались с Украиной. И, как вы знаете, я всегда говорил, что Украина, возможно, была более сложной стороной [в переговорах]", - отметил глава Белого дома.

"Вы видели, вы были здесь неделю назад, [здесь] произошли некоторые интересные вещи", - продолжил он, обращаясь к журналистам. "У меня [в Белом доме] был человек [Владимир Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим, что произойдет", - резюмировал Трамп.

Источник: ТАСС