Баку требует наказания для тех, кто совершил преступления против Азербайджана и укрывается в Армении

На территории Армении есть лица, совершившие военные преступления против человечности, против азербайджанского народа, их необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам помощник Президента АР, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения ошибается, если думает, что можно воздействовать на волю Азербайджана какими-либо резолюциями: «Армения и её покровители ошибаются».

«Также предметом обсуждения является вопрос компенсации. По поручению Президента соответствующими структурами Азербайджана с использованием современных методов была проведена точная и детализированная оценка ущерба, причиненного в результате разрушения наших городов и сел в период 30-летней оккупации Арменией, разрушения и разграбления нашего материального и культурного наследия. Этот вопрос тоже является отдельной темой обсуждения для полного обеспечения мира в регионе».