Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии - ФОТО

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии Георга Георгиева.

Коснувшись значимости XII Глобального Бакинского форума, гость подчеркнул, что на этом мероприятии обсуждаются важные вопросы.

Отметив, что Азербайджан и Болгарию связывают дружественные отношения, Георг Георгиев сказал, что сотрудничество двух стран всесторонне развивается на основе этих принципов. В этом контексте он подчеркнул наличие больших перспектив для взаимодействия между нашими странами в торгово-экономической, энергетической сферах, в том числе в секторе возобновляемой энергии, а также в области транспорта, культуры, туризма, межчеловеческих отношений и других направлениях. Министр иностранных дел Болгарии коснулся важности налаживания прямого авиасообщения между Баку и Софией.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Болгарию и проведенные в ходе него встречи.

Отметив развитие отношений, глава государства коснулся сотрудничества в энергетической сфере. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность поставок азербайджанского газа на болгарский рынок и роль этого в энергообеспечении Болгарии.

Было отмечено сотрудничество Азербайджана и Болгарии в сфере возобновляемой энергии. В этой связи глава государства поздравил с присоединением Болгарии в качестве партнера к проекту возобновляемой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Было выражено удовлетворение сотрудничеством наших стран и в этом направлении.