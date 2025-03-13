МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с Арменией завершены

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

В заявлении говорится:

«С удовлетворением отмечаем, что переговоры по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.

В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами».