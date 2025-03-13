Вред параллельного импорта для государства и официальных дилеров: Какие изменения следует внести в законодательство? - ВИДЕО

В Азербайджане последние 5 лет стало модно заказывать и привозить автомобили из Китая, так как они обходятся дешевле.

В отличие от автомобилей официальных дилеров, китайским версиям многих автомобилей, ввезенным по параллельному импорту, не выдаются гарантии.

В результате при возникновении проблем с различными китайскими автомобилями граждане сталкиваются с трудностями, так как не получают положительного ответа в точках продаж, где приобрели автомобиль. Официальные дилеры также отказываются ремонтировать транспортные средства из параллельного импорта.

Одной из компаний, наиболее пострадавших от параллельного импорта, является Toyota. В Азербайджан поступили китайские версии сразу нескольких моделей этого автомобиля. Однако эти автомобили не предназначены для Азербайджана, поэтому через некоторое время водители сталкиваются с проблемами.

Побывавший в одном из сервисных центров Toyota эксперт в транспортной сфере Эльмаддин Мурадлы прокомментировал данный вопрос.

"Водители считают китайские версии брендовых автомобилей хорошими, и мы не говорим, что они плохие, просто эти транспортные средства предназначены для использования в Китае. Их ввоз в Азербайджане вредит не только гражданам, но и государству.

Toyota производит все свои автомобили одинакового качества, но перед выпуском сначала анализирует ситуацию по регионам. Европейские модели этих автомобилей продаются в Азербайджане через официальные дилеры. Эти автомобили доступны в автоцентрах Toyota в Баку и на Абшероне, а также в Гяндже.

Какие же проблемы могут возникнуть у автомобилей, ввезенных в страну параллельным импортом?

Так как китайские версии предназначены только для Китая, их запчасти отличаются. Климат, погода и дорожные условия также являются факторами, влияющими на эксплуатацию транспортных средств. Даже качество топлива играет в этом вопросе немалую роль.

Однако автомобили, произведенные для Европы, могут долгое время беспроблемно использоваться в нашей стране. Более того, официальные дилеры также предоставляют гарантию на эти автомобили.

Часто водители спрашивают, почему автомобили у официальных дилеров дороже. Причина в том, что официальный дилер является юридическим лицом и осуществляет продажу автомобиля официально, предоставляет запчасти и услуги по ремонту. В то время как у небольших компаний, которые ввозят автомобили в страну параллельным импортом, нет никаких гарантий, они не ввозят автомобили официальным путем, у них нет сервиса, и в подписанных документах не соблюдаются формальности".

Эльмаддин Мурадлы отметил, что подобная ситуация наблюдается также с гибридными моделями Toyota:

"При покупке гибридного автомобиля в будущем могут возникнуть проблемы с его аккумулятором. Вам придется заменить эти батареи. Цена нового аккумулятора составляет 5 000 долларов США, то есть более 8 000 манатов. Водители, предпочитающие более дешевые варианты, испытывают трудности с оплатой. Однако при покупке автомобиля у официального дилера компания сама устраняет данную проблему.

Мы направили запрос в Государственный таможенный комитет и Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте. В госорганах сообщили, что пошлины, уплачиваемые при ввозе автомобилей как официальными дилерами, так и параллельными импортерами, примерно одинаковы. Однако в процессе продажи цена может измениться, так как официальный дилер предоставляет сервисные услуги, поставку запчастей и гарантию.

При покупке китайской версии автомобилей через параллельный импорт, покупатели радуются сэкономленным 5-10 тысячам манатов, однако при необходимости получить запасную часть для автомобиля им приходится ждать месяцами из-за различия в запчастях. Даже лобовые стекла европейских и китайских версий автомобилей отличаются ".

Эксперт подчеркнул, что многие страны мира начали бороться с импортируемыми из Китая версиями автомобилей:

"При ввозе китайской версии автомобиля марки Toyota в европейскую страну, вам придется связаться с официальным дилером этой марки в стране и получить разрешение. Только после этого вы сможете управлять автомобилем в той стране. В некоторых странах импортировать китайскую версию автомобиля для личного пользования можно лишь раз в год. Опять же, для гарантии необходимо получить разрешение у официального дилера. Подобными мерами государство в этих странах защищает права официальных дилеров.

Однако официальные дилеры в Азербайджане страдают от незаконных действий параллельных импортеров. Это касается не только марки Toyota, но и всех остальных официальных дилеров. Параллельные импортеры нелегально ввозят китайские версии автомобилей и свободно продают их в стране, что приводит к снижению продаж дилеров. В результате сотрудники официальных дилеров не могут своевременно получать зарплату, возникают трудности с уплатой налогов.

Ожидается, что наше государство также предпримет соответствующие шаги для защиты официальных дилеров. Не знаю, возможен ли полный запрет параллельного импорта? Однако стоит учесть, что для решения проблемы с запчастями автомобилей параллельного импорта ежегодно за границу отправляются миллионы долларов с целью доставки необходимых деталей в Азербайджан, тогда как официальный дилер в стране может представить эту деталь самостоятельно.

Учитывая все вышесказанное, нашему государству следует обдумать решение данной глобальной проблемы в Азербайджане и предпринять определенные шаги в пользу официальных дилеров".

Источник: Avtosfer.az