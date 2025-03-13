 Вред параллельного импорта для государства и официальных дилеров: Какие изменения следует внести в законодательство? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Вред параллельного импорта для государства и официальных дилеров: Какие изменения следует внести в законодательство? - ВИДЕО

First News Media08:13 - Сегодня
Вред параллельного импорта для государства и официальных дилеров: Какие изменения следует внести в законодательство? - ВИДЕО

В Азербайджане последние 5 лет стало модно заказывать и привозить автомобили из Китая, так как они обходятся дешевле.

В отличие от автомобилей официальных дилеров, китайским версиям многих автомобилей, ввезенным по параллельному импорту, не выдаются гарантии.

В результате при возникновении проблем с различными китайскими автомобилями граждане сталкиваются с трудностями, так как не получают положительного ответа в точках продаж, где приобрели автомобиль. Официальные дилеры также отказываются ремонтировать транспортные средства из параллельного импорта.

Одной из компаний, наиболее пострадавших от параллельного импорта, является Toyota. В Азербайджан поступили китайские версии сразу нескольких моделей этого автомобиля. Однако эти автомобили не предназначены для Азербайджана, поэтому через некоторое время водители сталкиваются с проблемами.

Побывавший в одном из сервисных центров Toyota эксперт в транспортной сфере Эльмаддин Мурадлы прокомментировал данный вопрос.

"Водители считают китайские версии брендовых автомобилей хорошими, и мы не говорим, что они плохие, просто эти транспортные средства предназначены для использования в Китае. Их ввоз в Азербайджане вредит не только гражданам, но и государству.

Toyota производит все свои автомобили одинакового качества, но перед выпуском сначала анализирует ситуацию по регионам. Европейские модели этих автомобилей продаются в Азербайджане через официальные дилеры. Эти автомобили доступны в автоцентрах Toyota в Баку и на Абшероне, а также в Гяндже.

Какие же проблемы могут возникнуть у автомобилей, ввезенных в страну параллельным импортом?

Так как китайские версии предназначены только для Китая, их запчасти отличаются. Климат, погода и дорожные условия также являются факторами, влияющими на эксплуатацию транспортных средств. Даже качество топлива играет в этом вопросе немалую роль.

Однако автомобили, произведенные для Европы, могут долгое время беспроблемно использоваться в нашей стране. Более того, официальные дилеры также предоставляют гарантию на эти автомобили.

Часто водители спрашивают, почему автомобили у официальных дилеров дороже. Причина в том, что официальный дилер является юридическим лицом и осуществляет продажу автомобиля официально, предоставляет запчасти и услуги по ремонту. В то время как у небольших компаний, которые ввозят автомобили в страну параллельным импортом, нет никаких гарантий, они не ввозят автомобили официальным путем, у них нет сервиса, и в подписанных документах не соблюдаются формальности".

Эльмаддин Мурадлы отметил, что подобная ситуация наблюдается также с гибридными моделями Toyota:

"При покупке гибридного автомобиля в будущем могут возникнуть проблемы с его аккумулятором. Вам придется заменить эти батареи. Цена нового аккумулятора составляет 5 000 долларов США, то есть более 8 000 манатов. Водители, предпочитающие более дешевые варианты, испытывают трудности с оплатой. Однако при покупке автомобиля у официального дилера компания сама устраняет данную проблему.

Мы направили запрос в Государственный таможенный комитет и Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте. В госорганах сообщили, что пошлины, уплачиваемые при ввозе автомобилей как официальными дилерами, так и параллельными импортерами, примерно одинаковы. Однако в процессе продажи цена может измениться, так как официальный дилер предоставляет сервисные услуги, поставку запчастей и гарантию.

При покупке китайской версии автомобилей через параллельный импорт, покупатели радуются сэкономленным 5-10 тысячам манатов, однако при необходимости получить запасную часть для автомобиля им приходится ждать месяцами из-за различия в запчастях. Даже лобовые стекла европейских и китайских версий автомобилей отличаются ".

Эксперт подчеркнул, что многие страны мира начали бороться с импортируемыми из Китая версиями автомобилей:

"При ввозе китайской версии автомобиля марки Toyota в европейскую страну, вам придется связаться с официальным дилером этой марки в стране и получить разрешение. Только после этого вы сможете управлять автомобилем в той стране. В некоторых странах импортировать китайскую версию автомобиля для личного пользования можно лишь раз в год. Опять же, для гарантии необходимо получить разрешение у официального дилера. Подобными мерами государство в этих странах защищает права официальных дилеров.

Однако официальные дилеры в Азербайджане страдают от незаконных действий параллельных импортеров. Это касается не только марки Toyota, но и всех остальных официальных дилеров. Параллельные импортеры нелегально ввозят китайские версии автомобилей и свободно продают их в стране, что приводит к снижению продаж дилеров. В результате сотрудники официальных дилеров не могут своевременно получать зарплату, возникают трудности с уплатой налогов.

Ожидается, что наше государство также предпримет соответствующие шаги для защиты официальных дилеров. Не знаю, возможен ли полный запрет параллельного импорта? Однако стоит учесть, что для решения проблемы с запчастями автомобилей параллельного импорта ежегодно за границу отправляются миллионы долларов с целью доставки необходимых деталей в Азербайджан, тогда как официальный дилер в стране может представить эту деталь самостоятельно.

Учитывая все вышесказанное, нашему государству следует обдумать решение данной глобальной проблемы в Азербайджане и предпринять определенные шаги в пользу официальных дилеров".

Источник: Avtosfer.az

Поделиться:
286

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XII Глобального Бакинского ...

Lifestyle

Саз на «Евровидении-2025»: Пропаганда азербайджанской музыкальной культуры в ...

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Исмайыллинский район - ФОТО

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Общество

AZAL представляет новые онлайн-услуги для удобства пассажиров

В Бейлягане произошло серьезное ДТП: Пострадали 6 человек

В некоторых районах Баку будет временно приостановлено газоснабжение

В Баку 48-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

В Баку продолжается расследование инцидента с директором школы

AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Землян ожидает первое лунное затмение 2025 года - ДАТА

Сегодня, 12:00

Президент Ильхам Алиев: К сожалению, COP29 сопровождалась кампаниями в некоторых западных СМИ

Сегодня, 11:55

Президент Албании: Нам нужен мир, где конфликты урегулированы, а экономика стабильная

Сегодня, 11:50

Египет предложил Израилю и ХАМАС новый план

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам

Сегодня, 11:40

Экс-президент Финляндии: На Xll Глобальном Бакинском форуме мы попытаемся найти способы укрепления многосторонней правовой базы

Сегодня, 11:35

Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Президент: Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствовало об ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам

Сегодня, 11:25

Во Франции приняли резолюцию о поддержке Украины с призывом изъять активы РФ

Сегодня, 11:20

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

AZAL представляет новые онлайн-услуги для удобства пассажиров

Сегодня, 11:09

Трамп заявил о «минусах» для РФ в предложении о прекращении огня в Украине

Сегодня, 10:55

Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок

Сегодня, 10:54

Иран получил письмо Трампа

Сегодня, 10:43

Шарль Мишель: Современному миру необходима платформа для диалога

Сегодня, 10:40

В Бейлягане произошло серьезное ДТП: Пострадали 6 человек

Сегодня, 10:38

Турция выступает за развитие сотрудничества между Бакинским и Анталийским форумами

Сегодня, 10:34

Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XII Глобального Бакинского форума

Сегодня, 10:24

Китай вовлечен в скандал вокруг Сержа Саргсяна: Продажа земли обернулась уголовным делом

Сегодня, 10:22

Фьючерс на золото установил новый рекорд стоимости

Сегодня, 10:14
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00