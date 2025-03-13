В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

В ряде районов Азербайджана обнаружены 43 угольные ямы, где незаконно производился древесный уголь.

Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Согласно информации, ямы были обнаружены во время очередных контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Госслужбы с целью предотвращения незаконного производства угля.

В ходе расследования были установлены лица, незаконно производящие уголь на территориях сел и поселков Чайкенд, Зурнабад, Тоганалы Гёйгёльского района, Чюдюллю, Тураджлы, Шотавар Гахского района, Баш Шабалыд, Ашагы Гёйнюк Шекинского района, Тюляр, Рустов, Гюльтепе, Бад Губинского района, Пирялли, Енгиджа, Вендам, Нидж Габалинского района, Шабиян Исмаиллинского района, Буджаг и Мюдж Огузского района, Ломин Астаринского района.

Отмечается, что в отношении этих лиц составлены акты, протоколы и наложены штрафы на общую сумму 12 900 манатов. Угольные ямы были ликвидированы.

Источник: Report