 В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

First News Media21:20 - Сегодня
В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

В ряде районов Азербайджана обнаружены 43 угольные ямы, где незаконно производился древесный уголь.

Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Согласно информации, ямы были обнаружены во время очередных контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Госслужбы с целью предотвращения незаконного производства угля.

В ходе расследования были установлены лица, незаконно производящие уголь на территориях сел и поселков Чайкенд, Зурнабад, Тоганалы Гёйгёльского района, Чюдюллю, Тураджлы, Шотавар Гахского района, Баш Шабалыд, Ашагы Гёйнюк Шекинского района, Тюляр, Рустов, Гюльтепе, Бад Губинского района, Пирялли, Енгиджа, Вендам, Нидж Габалинского района, Шабиян Исмаиллинского района, Буджаг и Мюдж Огузского района, Ломин Астаринского района.

Отмечается, что в отношении этих лиц составлены акты, протоколы и наложены штрафы на общую сумму 12 900 манатов. Угольные ямы были ликвидированы.

Источник: Report

Поделиться:
319

Актуально

Политика

МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с ...

Мнение

Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она ...

Политика

В Баку проходит XII Глобальный Бакинский форум - ФОТО

Общество

В СГБ возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на НПЗ в Баку: Есть задержанный

Общество

Больницы АЖД передаются в распоряжение государственных структур

В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

В Джебраиле прошла ярмарка трудоустройства

Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и просит суд об оправдании

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

В Азербайджане арестована известная тиктокерша

Дизайнером Зеленского оказалась азербайджанка - ФОТО

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

Последние новости

Больницы АЖД передаются в распоряжение государственных структур

Сегодня, 21:45

Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

Сегодня, 21:35

В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

Сегодня, 21:20

В Джебраиле прошла ярмарка трудоустройства

Сегодня, 21:10

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию на Украине

Сегодня, 21:00

Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 20:50

Пашинян: Армения и Азербайджан не будут размещать силы третьих стран на границе

Сегодня, 20:45

Путин заявил, что может созвониться с Трампом, обсудить идею перемирия

Сегодня, 20:35

Канада подала жалобу в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

Сегодня, 20:25

Путин встретится с Уиткоффом в закрытом формате

Сегодня, 20:10

Высокопоставленная делегация Турции прибыла в Дамаск

Сегодня, 20:05

Путин заявил о согласии России на перемирие с Украиной

Сегодня, 20:00

Лукашенко пригласил Путина посетить Белоруссию

Сегодня, 19:45

Ани Лорак блистала на мальдивской свадьбе в «волшебном» платье от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Сегодня, 19:40

Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса - ФОТО

Сегодня, 19:30

На Аллее славы в Баку откроется звезда Вагифа Мустафазаде - ФОТО

Сегодня, 19:20

Милли Меджлис направил письма в международные институты относительно лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений

Сегодня, 19:15

Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и просит суд об оправдании

Сегодня, 19:05

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию

Сегодня, 18:55

Баку назвал условия подписания мирного договора с Ереваном

Сегодня, 18:50
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00