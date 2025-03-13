Пашинян объявил о намерении властей предложить проект новой конституции

Власти Армении собираются предложить проект новой конституции.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с группой граждан, сообщает ТАСС.

«Предложенный мною тезис о новой конституции широко обсуждался и был представлен как выполнение требования, выдвинутого Азербайджаном. В действительности в рамках идеологии «Реальной Армении» он имеет иное значение, хотя в этих условиях невозможно отрицать, что текст, который может существовать, сам по себе будет иметь и региональное значение», - сказал он.

Ранее Пашинян уже говорил, что поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении».

При этом оппозиция обвиняет премьера в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста Основного закона. Декларация включает в себя упоминание о бывшем Нагорном Карабахе, который Пашинян признал частью Азербайджана.