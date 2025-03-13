 Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:45 - 13 / 03 / 2025
Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена предположительно отравившихся шаурмой в Агстафе.

Как сообщает Report, в больницу с диагнозом пищевое отравление были доставлены:жители Агстафинского района О.Аббасов (2021 г.р.), Н.Аббасова (2006 г.р.), М.Мамедли (1997 г.д.), З.Мамедли (2023 г.р.), М.Рагимова (1971 г.р.), Г.Садыгзаде (2018 г.р.), Г.Садыгзаде (2015 г.р.), Ф.Йолчиева (2013 г.р.) и Г.Рагимова (1944 г.р.)

Их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.

Расследование по данному факту продолжается.

22:15

В городе Агстафа девять человек, включая троих детей, отравились шаурмой.

Как сообщает Report, они были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.

Предполагается, что инцидент произошел в одном из городских кафе.

По факту ведется расследование.

Поделиться:
690

Актуально

Политика

МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с ...

Политика

Высокие звания в незаконном режиме присваивало военно-политическое руководство ...

Политика

Ильхам Алиев поделился видеороликом о церемонии открытия XII Глобального ...

Политика

На Глобальном Бакинском форуме обсуждалась тема пересмотра мультилатерализма ...

Общество

Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Больницы АЖД передаются в распоряжение государственных структур

В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

В Джебраиле прошла ярмарка трудоустройства

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

Названа причина аварии автобуса без водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию - ФОТО

Сегодня, 00:15

Состоялась церемония вручения Международной премии Низами Гянджеви - ФОТО

Сегодня, 00:10

Трамп считает, что США аннексируют Гренландию

13 / 03 / 2025, 23:55

Панельное заседание Глобального Бакинского форума: «Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса» - ФОТО

13 / 03 / 2025, 23:50

Макрон приветствует договоренности по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией

13 / 03 / 2025, 23:40

Пашинян назвал вопросом времени урегулирование отношений Армении и Турции

13 / 03 / 2025, 23:25

Обвиняемый: Граждане Армении, посещавшие Карабах, не регистрировались

13 / 03 / 2025, 23:15

Высокие звания в незаконном режиме присваивало военно-политическое руководство Армении - СУД - ФОТО

13 / 03 / 2025, 23:10

Ильхам Алиев поделился видеороликом о церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - ВИДЕО

13 / 03 / 2025, 22:50

Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

13 / 03 / 2025, 22:45

Мадат Бабаян: Оружие привозили из Ханкенди и Армении

13 / 03 / 2025, 22:40

На Глобальном Бакинском форуме обсуждалась тема пересмотра мультилатерализма для многополярного мира - ФОТО

13 / 03 / 2025, 22:25

Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа

13 / 03 / 2025, 22:00

Больницы АЖД передаются в распоряжение государственных структур

13 / 03 / 2025, 21:45

Киев начал принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

13 / 03 / 2025, 21:35

В Азербайджане ликвидированы 43 незаконные угольные ямы

13 / 03 / 2025, 21:20

В Джебраиле прошла ярмарка трудоустройства

13 / 03 / 2025, 21:10

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию на Украине

13 / 03 / 2025, 21:00

Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

13 / 03 / 2025, 20:50

Пашинян: Армения и Азербайджан не будут размещать силы третьих стран на границе

13 / 03 / 2025, 20:45
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00