Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО
Стали известны имена предположительно отравившихся шаурмой в Агстафе.
Как сообщает Report, в больницу с диагнозом пищевое отравление были доставлены:жители Агстафинского района О.Аббасов (2021 г.р.), Н.Аббасова (2006 г.р.), М.Мамедли (1997 г.д.), З.Мамедли (2023 г.р.), М.Рагимова (1971 г.р.), Г.Садыгзаде (2018 г.р.), Г.Садыгзаде (2015 г.р.), Ф.Йолчиева (2013 г.р.) и Г.Рагимова (1944 г.р.)
Их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.
Расследование по данному факту продолжается.
22:15
В городе Агстафа девять человек, включая троих детей, отравились шаурмой.
Как сообщает Report, они были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.
Предполагается, что инцидент произошел в одном из городских кафе.
По факту ведется расследование.