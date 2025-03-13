Стали известны личности отравившихся в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена предположительно отравившихся шаурмой в Агстафе.

Как сообщает Report, в больницу с диагнозом пищевое отравление были доставлены:жители Агстафинского района О.Аббасов (2021 г.р.), Н.Аббасова (2006 г.р.), М.Мамедли (1997 г.д.), З.Мамедли (2023 г.р.), М.Рагимова (1971 г.р.), Г.Садыгзаде (2018 г.р.), Г.Садыгзаде (2015 г.р.), Ф.Йолчиева (2013 г.р.) и Г.Рагимова (1944 г.р.)

Их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.

Расследование по данному факту продолжается.

22:15

В городе Агстафа девять человек, включая троих детей, отравились шаурмой.

Как сообщает Report, они были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.

Предполагается, что инцидент произошел в одном из городских кафе.

По факту ведется расследование.