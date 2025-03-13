Во Франции приняли резолюцию о поддержке Украины с призывом изъять активы РФ

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло резолюцию о помощи Украине, призывающую к конфискации замороженных российских активов и использованию их для поддержки Киева.

Трансляция голосования велась на сайте палаты.

Резолюция носит символический характер. За документ проголосовали 288 депутатов, тогда как против - 54 парламентария.

Поддержали резолюцию, в частности, депутаты от президентской партии «Ренессанс», социалисты, «Экологисты», правая партия «Республиканцы» и парламентарии от «Горизонтов» экс-премьера Эдуара Филиппа, занимавшего этот пост в 2017-2020 годах. Против проголосовали левая «Неподчинившаяся Франция» и Французская компартия. Депутаты правого «Национального объединения», фракцию которого возглавляет Марин Ле Пен, воздержались.

Помимо помощи Украине, резолюция также призывает ЕС к выстраиванию независимой европейской обороны.

Источник: ТАСС