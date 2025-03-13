Президент Ильхам Алиев: К сожалению, COP29 сопровождалась кампаниями в некоторых западных СМИ

Конференцию COP29 в Баку назвали «Бакинским прорывом», и это важное наследие.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«К сожалению, должен сказать, что это глобальное международное событие сопровождалось проведением разного рода кампаний в некоторых западных СМИ», – сказал глава государства, подчеркнув ряд источников, распространяющих фейковые новости в рамках этих кампаний. Среди них он упомянул Государственный департамент США, Washington Post, New York Times, Newsweek, Politico, Associated Press, администрацию президента Франции, а также французские газеты Le Figaro и Le Monde.

Источник: АЗЕРТАДЖ