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Ани Лорак тайно вышла замуж на Мальдивах – ФОТО

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Ани Лорак тайно вышла замуж на Мальдивах – ФОТО

Звезда российского шоу-бизнеса Ани Лорак и инструктор по йоге и эксперт по комплексному оздоровлению организма Исаак Виджраку тайно сыграли свадьбу на Мальдивских островах.

Эксклюзивный репортаж со свадьбы, а также интервью молодоженов опубликовано в новом номере российского журнала о знаменитостях «OK!»

«Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих», - рассказывает А.Лорак в интервью «ОК!», отмечая, что на свадебной церемонии больше никого не было.

По словам певицы, у нее уже был опыт свадьбы на 200 человек: «Больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там. Многие люди тогда оказались на свадьбе «певицы Ани Лорак», и для них это было важнее всего остального. Поэтому в этот раз хотелось искренности, интимности и ощущения настоящего, только для себя, хотелось быть «в моменте».

Ани Лорак подчеркивает, что хочет сделать праздник для семьи и близких друзей, но на церемонии они с Исааком были только вдвоем.

Отмечается, что свадьба состоялась 14 февраля – по словам Исаака Виджраку, «в этот день большая концентрация любви повсеместно», а расписалась пара в сентябре прошлого года в Испании, на Майорке.

«Просто накрытый стол на берегу моря, невероятное количество закусок. Когда мы обменивались кольцами, я заплакала. Был очень эмоциональный момент. Исаак подал мне платок, чтобы вытереть слезы, - и вдруг зазвучала песня You Are So Beautiful Джо Кокера. Мы решили, что теперь это будет наша песня», - рассказывает Ани Лорак о свадьбе на Мальдивах.

Подчеркнем, что в своей публикации в социальной сети Instagram певица поблагодарила азербайджанского дизайнера с мировым именем Руфата Исмаила «за еще одно волшебное платье» - отметим, что на фотографиях, опубликованных на сайте «ОК!», А.Лорак в платье от российского дизайнера Яны Расковаловой.

Примечательно, что организатором мальдивской свадьбы выступила азербайджанка Гюнай Мусаева, которую певица также поблагодарила в соцсетях, отметив, что «эта сказка останется в сердце навсегда!»

Фото: Ахмед Шамун (“ОК!”)

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