Министр обсудил с учеными развитие науки

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с учеными, представляющими различные научные направления и имеющими высокие научные достижения.

На встрече министр рассказал о современных вызовах в сфере науки, важных шагах по решению существующих проблем и роли ученых в этом процессе.

Затем ученые поделились своими мыслями о проблемах, с которыми они столкнулись в ходе своих научных исследований, и о современном состоянии науки.

На встрече обсуждались препятствия на пути развития науки и возможности практического применения результатов исследований.

В заключение Эмин Амруллаев ответил на вопросы ученых и подчеркнул, что их предложения и идеи будут учтены, будут приняты необходимые меры для поддержки развития науки в нашей стране.