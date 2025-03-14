В саженцах из Турции обнаружен опасный вирус

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили вирус шарка в образцах, взятых из партии саженцев нектарина и персика из Турции.

Как сообщили в АПБА, принято решение об уничтожении или вывозе за пределы таможенной территории 18 тысяч саженцев нектарина и 18 240 саженцев персика.

Вирус шарка (Plum pox virus) является одним из наиболее опасных и экономически значимых вирусов косточковых культур. Он поражает персики, нектарины, сливы, абрикосы, вызывая серьезные заболевания и существенно снижая урожайность.