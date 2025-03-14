 Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Бизнес

Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

First News Media15:10 - Сегодня
Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

Банк ABB, универсальный банк для всех сегментов клиентов, предоставил возможность для молодежи. Банк запустил программу лояльности FaydaMania для молодых клиентов.

Пользователи мобильного приложения ABB Mobile в возрасте 18-29 лет могут активировать функциональность FaydaMania и, достигнув нужных целей, заработать различные призы. Среди наград – увеличенные суммы кешбэка по отдельным категориям, промокоды, билеты в кино, на разные развлекательные мероприятия, а также другие подарки!

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно выполнить 3 простых шага: активировать функциональность FaydaMania в разделе «Для тебя» мобильного приложения ABB mobile; перейти в раздел «Все предложения» и ознакомиться с целями; после достижения нужного оборота принять полученную награду. Молодой клиент может одновременно достигать всех активных целей.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

На правах рекламы

Поделиться:
197

Актуально

Мнение

Лицемерие Европарламента: Антиазербайджанские резолюции на фоне громких ...

1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи?

Политика

Марко Рубио призвал Баку и Иреван подписать мирный договор и открыть новую эру ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Бизнес

Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

При поддержке Birbank Biznes состоялся саммит женщин-лидеров

Отчет о транспортном секторе от Банка ABB

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

При поддержке Birbank Biznes состоялся саммит женщин-лидеров

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

Последние новости

Лазар Комэнеску: ЕС должен разработать стратегию разрешения международных кризисов

Сегодня, 17:40

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи?

Сегодня, 17:35

Оставайтесь на связи с близкими в путешествиях на Новруз с роумингом Nar!

Сегодня, 17:30

Пашинян по телефону сообщил Путину об итогах переговоров с Азербайджаном

Сегодня, 17:25

В Баку изъяты крупные партии опиума и марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Дэвид Меркель: С деоккупацией Карабаха страны Южного Кавказа взяли курс на региональную интеграцию

Сегодня, 17:15

Марко Рубио призвал Баку и Иреван подписать мирный договор и открыть новую эру процветания на Южном Кавказе

Сегодня, 17:10

В одном из районов Баку возможны перебои с водой - ПРИЧИНА

Сегодня, 17:05

Астрономы показали первые кадры кровавой луны

Сегодня, 17:00

В Азербайджане в ресторанах обнаружено мясо диких животных и птиц, занесенных в «Красную книгу» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Желька Цвиянович: Международное вмешательство не решит проблемы стран

Сегодня, 16:50

Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 16:45

Лицемерие Европарламента: Антиазербайджанские резолюции на фоне громких коррупционных скандалов

Сегодня, 16:38

Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 16:21

В Тертере отец подозревается в убийстве собственного сына

Сегодня, 16:10

Бако Саакян: Оружие и боеприпасы в Карабах поставлялись из Армении

Сегодня, 16:07

Цена на кассе должна соответствовать ценнику - Госагентство

Сегодня, 15:54

Эльнур Мамедов: Присутствие миссии ЕС на азербайджано-армянской границе создает серьезные риски для стабильности Южного Кавказа

Сегодня, 15:40

Нармин Каримбекова о стандартах красоты: «Сколько можно увеличивать и подтягивать?» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Опрокинувшийся грузовик парализовал движение в одном из районов Баку - ФОТО

Сегодня, 15:30
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи?
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи?

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самыеСегодня, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19