Возможность заработка для молодежи с FaydaMania от Банка ABB!

Банк ABB, универсальный банк для всех сегментов клиентов, предоставил возможность для молодежи. Банк запустил программу лояльности FaydaMania для молодых клиентов.

Пользователи мобильного приложения ABB Mobile в возрасте 18-29 лет могут активировать функциональность FaydaMania и, достигнув нужных целей, заработать различные призы. Среди наград – увеличенные суммы кешбэка по отдельным категориям, промокоды, билеты в кино, на разные развлекательные мероприятия, а также другие подарки!

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно выполнить 3 простых шага: активировать функциональность FaydaMania в разделе «Для тебя» мобильного приложения ABB mobile; перейти в раздел «Все предложения» и ознакомиться с целями; после достижения нужного оборота принять полученную награду. Молодой клиент может одновременно достигать всех активных целей.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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