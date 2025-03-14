Бако Саакян: Оружие и боеприпасы в Карабах поставлялись из Армении

Оружие и боеприпасы в Карабах перебрасывались из Республики Армения.

Об этом 14 марта сказал обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде.

Он также ответил на вопрос о том, как выплачивалась заработная плата военнослужащим на оккупированных территориях: «У нас не было таких расходов в «бюджете» и «армии» «Нагорного Карабаха». Все военные расходы, выплачиваемая заработная плата, обеспечение солдат финансировались напрямую из бюджета Армении. Это не касалось выделенных нам «кредитов».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ