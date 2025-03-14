В одном из районов Баку возможны перебои с водой - ПРИЧИНА

В Наримановском районе столицы возможны перебои с водой в связи с переносом водопроводных линий в рамках строительства новых дорог и тоннелей.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу, Наримановское управление водоканала приступило к переносу водопроводных линий на пересечении улиц Юсифа Везира Чеменземинли и Алияра Алиева, а также в районе выхода станции метро «Улдуз». В ходе работ возможны временные перебои в подаче воды.

Джейхун Мусаоглу обратился к жителям данных территорий с просьбой проявить понимание, подчеркнув, что целью является обеспечение надежного, бесперебойного и качественного водоснабжения.

Отмечается, что на территориях проведения работ организован подвоз воды из альтернативных источников.