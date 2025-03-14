Дэвид Меркель: С деоккупацией Карабаха страны Южного Кавказа взяли курс на региональную интеграцию

Освобождение азербайджанских территорий от многолетней оккупации открыло путь к нормализации на Южном Кавказе.

Об этом бывший заместитель помощника госсекретаря и экс-директор Совета национальной безопасности США Дэвид Меркель заявил журналистам в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Поздравляю Азербайджан с возвращением оккупированных территорий. Жаль, что международному сообществу не удалось добиться этого мирным путем, но теперь это свершилось, и идет процесс восстановления. Это событие, которое страна и весь регион могут отметить", – сказал он.

По его мнению, это также создало условия для нормализации отношений с Арменией.

"Армения, Грузия и Азербайджан, а также соседняя Турция, теперь имеют возможность двигаться в сторону большей региональной интеграции", – подчеркнул Меркель.

Говоря о значимости XII Глобального Бакинского форума, он отметил, что данное мероприятие играет важную роль в обсуждении ключевых международных вопросов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заслуживает поздравлений за свою лидирующую роль в организации встречи мировых лидеров. Форум предоставляет возможность экспертам и политикам с разными взглядами, но богатым опытом, обсудить глобальные вызовы. Очевидно, что война в Украине остается в центре нашего внимания", – добавил он.

Источник: Report