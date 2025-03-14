Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заверил премьера Армении Никола Пашиняна, что Москва заинтересована в нормализации между Баку и Иреваном и готова всячески этому способствовать.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там указали, что Пашинян проинформировал Путина о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот документ.

«Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей», - отметили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», - отмечается в сообщении.

По информации Кремля, помимо прочего, в разговоре «затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей».

Источник: ТАСС