Бывший глава МИД Словакии: Бакинский форум вносит вклад в выполнение стоящих перед нами глобальных задач

Глобальный Бакинский форум вносит большой вклад в выполнение стоящих перед нами глобальных задач.

Об этом заявил АЗЕРТАДЖ бывший министр иностранных дел Словакии Ян Кубис.

«Тема форума охватывает глобальные вызовы. В ходе проводимых здесь панельных дискуссий предлагаются интересные идеи и практические способы их реализации. Например, я участвовал в дискуссиях по Ближнему Востоку и Украине, и, на мой взгляд, они были очень интересны. Естественно, в рамках форума нас ждут другие интересные дискуссии. Эти обсуждения объединяют заинтересованные стороны и отводят им особую роль. В этом плане Глобальный Бакинский форум является очень важным мероприятием», - отметил бывший глава МИД.