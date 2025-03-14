Президент Ильхам Алиев: Азербайджан имеет большой опыт в построении своего будущего на основе собственных ресурсов

Есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.

«Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях, и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ