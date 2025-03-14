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Потап готов представить Молдову на «Евровидении» за свой счет - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий21:40 - 14 / 03 / 2025
Потап готов представить Молдову на «Евровидении» за свой счет - ВИДЕО

Украинский рэпер Потап, выступающий под псевдонимом Slavic Balagan, сообщил о своем намерении представить Молдову на международном песенном конкурсе «Евровидение» и оплатить поездку самостоятельно.

В своем Instagram музыкант отметил, что его музыкальная команда включает молдавских музыкантов, а также добавил, что у него уже есть песня с молдавскими мотивами, идеально подходящая для конкурса.

«Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на «Евровидении». Думаю, народ меня поддержал бы», - заявляет Потап.

Напомним, что Молдова официально отказалась от участия в конкурсе, объяснив решение экономическими и организационными сложностями.

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