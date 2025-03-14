Эльчин Амирбеков обсудил в Аргентине вопросы региональной и международной повестки - ФОТО

В ходе рабочего визита в Аргентину представитель Президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Аргентине.

В частности, Э.Амирбеков провел встречи с главой Кабинета министров Аргентины Гильермо Франкосом, министром иностранных дел, международной торговли и культа Жерардо Вертейном, государственным секретарем по стратегическим вопросам Хосе Луисом Вилла, председателями комитета по иностранным делам Сената Франсиско Паултрони и Палаты Депутатов Фернандо Иглесиасом и шерпой Аргентины для G20 Федерико Пинедо.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам азербайджанско-аргентинских отношений, а также обсуждения по целому ряду представляющих взаимный интерес вопросам региональной и международной безопасности и сотрудничества.

Э.Амирбеков также провел встречу с руководством и научными сотрудниками ведущего мозгового центра Аргентины - Совета по международным отношениям (CARI) и дал пресс-конференцию представителям местных средств массовой информации.