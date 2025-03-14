Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились со студентами, проходящими дистанционное обучение китайскому языку в UNEC - ФОТО

Открытие очередного этапа дистанционного обучения китайскому языку состоялось 14 марта в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Азербайджане Дин Тао, преподаватели и студенты университета.

На открытии мероприятия ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов приветствовал гостей и от имени студентов поблагодарил Лейлу Алиеву и Арзу Алиеву.

Временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в своем выступлении подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются во всех сферах.

«Сегодня мне очень приятно участвовать в открытии центра дистанционного обучения китайскому языку в Азербайджанском государственном экономическом университете. Китайско-азербайджанские отношения стремительно развиваются под руководством Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. При поддержке Фонда Гейдара Алиева и вице-президента Фонда Лейлы Алиевой с 2019 года в рамках Института Конфуция при Азербайджанском университете языков действуют дистанционные курсы китайского языка. На сегодняшний день обучение на этих курсах прошли более 500 студентов. За прошедшие 7 лет Фонд Гейдара Алиева сыграл неоценимую роль в сохранении национального духа, социально-экономическом развитии, стал внушающей гордость визитной карточкой Азербайджана. Фонд тесно сотрудничает с посольством Китая в Азербайджане и реализует проекты, направленные на повышение благосостояния обоих народов. В то же время он внес значимый вклад в стратегическое сотрудничество между двумя странами», - добавил Дин Тао.

Затем он поздравил участников с праздником Новруз.

Позже, присоединившись к мероприятию в виртуальном формате, заведующий кафедрой азербайджанского языка Азиатского факультета Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ), инициатор и председатель конференции, доктор философии по филологическим наукам Агшин Алиев сообщил, что центр дистанционного обучения китайскому языку начал действовать много лет назад. «Личное участие Лейлы Алиевой в открытии сегодня дистанционных курсов китайского языка является большой мотивацией для всех. От себя лично и от имени своих студентов выражаю вам огромную благодарность. Если 5 лет назад студенты, пришедшие на курсы, рассматривали эти курсы как хобби, то сегодня количество студентов, которые видят в этих курсах цель для получения академических знаний и развития карьеры, увеличивается. Интерес к китайскому языку в Азербайджане и азербайджанскому языку в Китае растет с каждым годом», - добавил он.

После выступлений Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с выставкой, представленной в библиотеке UNEC. Они также рассмотрели представленные здесь образцы китайской культуры.

В завершение студенты выразили свои добрые пожелания и благодарность Лейле Алиевой и Арзу Алиевой.

Отметим, что дистанционное обучение китайскому языку в UNEC организовано с 2019 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Обучение, осуществляемое при партнерстве Фонда Гейдара Алиева, UNEC, Института Конфуция при Азербайджанском университете языков (АУЯ) и Пекинского университета иностранных языков, охватывает начальный и средний языковые уровни и длится 3 месяца по каждому этапу.

В процессеобучения используются учебники, изданные в Китае. Каждый урок включает правила произношения, новые слова, текст, грамматику, диалоги, упражнения на чтение, перевод, иероглифы. Кроме того, студентам также предоставляется обширная информация о китайской культуре.

В настоящее время программа занятий еще более оптимизирована по сравнению с предыдущими годами. Новая учебная программа полностью ориентирована на HSK (экзамен на знание китайского языка). Студенты, успешно завершившие дистанционное обучение, могут принять участие в международном экзамене по китайскому языку.

Источник: АЗЕРТАДЖ