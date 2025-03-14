Китай, РФ и Иран выступили за отмену всех «незаконных» санкций

Пекин, Москва и Тегеран выступают за отмену всех «незаконных односторонних санкций».

Об этом заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади.

«Господин Рябков, господин Гарибабади и я провели углубленный обмен мнениями, - сказал Ма Чжаосюй. - Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям».

Стороны согласились, что политические и дипломатические контакты, а также диалог на основе взаимного уважения интересов остаются единственным возможным и практичным способом урегулирования ситуации.

Они также подчеркнули важность выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН в поддержку сделки по иранскому атому, в том числе соблюдения обозначенных там временных рамок, и призвали заинтересованные стороны отказаться от любых действий, способных привести к эскалации ситуации, но создать условия и атмосферу для дипломатических усилий.

«Мы подтверждаем важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве краеугольного камня международной системы ядерного нераспространения, - заявил Ма Чжаосюй. - Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирного характера его атомных разработок и его нежелание разрабатывать ядерное оружие». Китай, Россия и Иран подчеркнули, что все стороны должны избегать действий, которые подрывают профессиональное, объективное и беспристрастное выполнение Международным агентством по атомной энергии своих обязанностей, добавил Ма Чжаосюй.

РФ, КНР и Иран признают дипломатию и диалог на основе взаимного уважения как единственный путь разрешения иранского ядерного вопроса, говорится в заявлении. РФ, КНР и Иран заявили о важности выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН в поддержку сделки по иранскому атому.

Страны призвали к отказу от санкций или других действий, способных привести к эскалации ситуации вокруг иранского ядерного вопроса.

Источник: ТАСС