Мило Джуканович: В евроатлантическом пространстве подрываются ценности

В евроатлантическом пространстве подрываются ценности.

Как сообщает 1news.az, об этом экс-президент Монтенегро Мило Джуканович заявил в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, внимание к геополитическим изменениям помогает понять текущие процессы.

«Политические аналитики хорошо осведомлены о сегодняшних изменениях. В евроатлантическом пространстве наблюдается подрыв ценностей. То же самое происходит в США. Люди начинают поддерживать автократию взамен демократии. Это напоминает идеологию 30-х годов прошлого века, когда популистские лидеры привлекали больше людей. И сейчас существует такая тенденция. В связи с этим для сохранения евроатлантических ценностей должны быть предприняты серьезные шаги», - сказал Мило Джуканович.