Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 13 марта в рамках XII Глобального Бакинского форума встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

Как сообщили AЗЕРТАДЖ в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, возможности взаимодействия в борьбе с минной угрозой, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сотрудничество с ООН в организации этого мероприятия носят образцовый характер. Он подчеркнул важность сохранения этой динамики в будущем.

Также глава МИД подробно рассказал о международных гуманитарных инициативах Азербайджана как страны-донора, особенно в контексте помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией COVID-19 и их поддержке в постпандемический период.

Ребека Гринспан была подробно проинформирована о достижениях в рамках COP29, в том числе о разработке новой коллективной выраженной количественно цели климатического финансирования, согласовании статьи 6 Парижского соглашения, регулирующей углеродные рынки, а также о ряде других реализуемых инициатив.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.