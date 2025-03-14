Инвестиции Азербайджана на восстановление освобожденных территорий достигли 18 млрд манатов

В 2021-2024 гг. из госбюджета Азербайджана на работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях из госбюджета выделено 17,6 млрд манатов, в том числе в 2024-м - 5,35 млрд манатов.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в пятницу при обсуждении в парламенте отчета правительства о деятельности в 2024 году.

«На эти цели в 2025 году из госбюджета предусмотрено выделение 4 млрд манатов», - добавил премьер.

Источник: Report