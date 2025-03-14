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Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Китая региональную и международную обстановку - ФОТО

First News Media00:40 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Китая региональную и международную обстановку - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 13 марта в рамках XII Глобального Бакинского форума встретился с бывшим специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также региональная и международная обстановка.

Было отмечено, что Глобальный Бакинский форум является важной площадкой для обсуждения вопросов, вызывающих обеспокоенность у всего человечества, а также для создания более инклюзивного миропорядка. Китайская сторона выразила признательность Азербайджану за организацию форума на высоком уровне.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что особенно важным событием в истории двусторонних и многосторонних отношений стало официальное закрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем в прошлом году. Он отметил необходимость сохранения нынешней динамики и расширения сотрудничества, а также важность использования в этих целях механизма политических консультаций.

Говорилось о том, что Азербайджан и Китай последовательно поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Подчеркивалась важность продолжения взаимной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Особо отмечено участие и вклад китайской стороны в 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоялась в прошлом году в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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