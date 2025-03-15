Мушира Хаттаб о роли женщин в решении климатических проблем и мирном процессе

Женщины, как граждане, матери и представители своей страны, играют ключевую роль в преодолении климатических вызовов.

Как сообщает Trend, об этом сказала президент Национального совета по правам человека Египта, министр по делам семьи и населения Египта в 2009–2011 годах Мушира Хаттаб в ходе панельной дискуссии на тему "Гендер – безопасность – климат: взаимосвязь" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Без мира и уважения прав человека, включая права женщин, не будет мира. На глобальном уровне не будет мира без справедливости и без соблюдения международного законодательства в области прав человека", – заявила Мушира Хаттаб.

Она также отметила, что климатический кризис не отличается от кризиса COVID-19, с которым мир столкнулся ранее.

"Мы видели, как женщины серьёзно пострадали от этого кризиса, но именно женщины стали основными двигателями решения этой проблемы, и мы справились с ней", – добавила Мушира Хаттаб.

По ее словам, для успешного преодоления климатического кризиса важно, чтобы женщины занимали руководящие позиции в процессах принятия решений.