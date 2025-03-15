В Баку произошел еще один взрыв газового баллона в автомобиле

Ночью 14 марта в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку в автомобиле произошел взрыв.

Как сообщает Oxu.Az, взорвался газовый баллон, установленный в багажнике припаркованного автомобиля Azsamand с госномером 90-TS-849.

В результате инцидента транспортное средство пришло в непригодное для эксплуатации состояние.

При взрыве никто не пострадал, однако были повреждены находившиеся поблизости автомобили.

В ответ на запрос Oxu.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что вызова по поводу инцидента в ведомство не поступало.