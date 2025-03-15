В комплексе «Хамса» выявлены угрозы безопасности: объекты закрыты для посещений - ФОТО - ВИДЕО
Проверка пожарной безопасности в комплексе «Хамса» выявила серьёзные нарушения.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МЧС.
В сообщении говорится;
«Государственная служба контроля за пожарной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает усиливать контроль за соблюдением норм пожарной безопасности на территории Азербайджана.
В ходе проверки комплекса «Хамса» в Низаминском районе Баку, расположенного на улице Микаила Алиева, были выявлены многочисленные нарушения, угрожающие безопасности людей и имущества.
Особенности нарушения включают:
* Эвакуационные пути украшены горючими материалами.
* Не заключены контракты с организациями для планового обслуживания пожарных автоматических систем.
* Персонал не был обучен правилам пожарной безопасности.
* Объект не обеспечен необходимыми средствами первичного пожаротушения.
* Горючие отделочные материалы использованы на конструкциях в коридорах, лестничных клетках и вестибюлях.
* Отсутствуют аварийные огни на эвакуационных путях.
* Не зарегистрированы неисправности электрических установок и меры по их устранению в оперативном журнале.
* Эвакуационные выходы не обеспечивают свободное открытие.
* Территория комплекса не поддерживается в надлежащем состоянии.
В связи с этим было принято решение приостановить деятельность объектов «VIP» и «Европейский зал» комплекса «Хамса». Данное решение направлено на предотвращение возможных трагедий в случае возникновения пожара. Копия решения была передана представителю комплекса».