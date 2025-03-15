В комплексе «Хамса» выявлены угрозы безопасности: объекты закрыты для посещений - ФОТО - ВИДЕО

Проверка пожарной безопасности в комплексе «Хамса» выявила серьёзные нарушения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МЧС.

В сообщении говорится;

«Государственная служба контроля за пожарной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает усиливать контроль за соблюдением норм пожарной безопасности на территории Азербайджана.

В ходе проверки комплекса «Хамса» в Низаминском районе Баку, расположенного на улице Микаила Алиева, были выявлены многочисленные нарушения, угрожающие безопасности людей и имущества.

Особенности нарушения включают:

* Эвакуационные пути украшены горючими материалами.

* Не заключены контракты с организациями для планового обслуживания пожарных автоматических систем.

* Персонал не был обучен правилам пожарной безопасности.

* Объект не обеспечен необходимыми средствами первичного пожаротушения.

* Горючие отделочные материалы использованы на конструкциях в коридорах, лестничных клетках и вестибюлях.

* Отсутствуют аварийные огни на эвакуационных путях.

* Не зарегистрированы неисправности электрических установок и меры по их устранению в оперативном журнале.

* Эвакуационные выходы не обеспечивают свободное открытие.

* Территория комплекса не поддерживается в надлежащем состоянии.

В связи с этим было принято решение приостановить деятельность объектов «VIP» и «Европейский зал» комплекса «Хамса». Данное решение направлено на предотвращение возможных трагедий в случае возникновения пожара. Копия решения была передана представителю комплекса».