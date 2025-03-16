Габиля Мамедова вызвали в Генпрокуратуру: он обвиняется по 24 статьям - ВИДЕО

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила официальное заявление.

Согласно информации, Габилю Мамедову вынесено предупреждение в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса АР, передает Oxu.Az.

Он обязан явиться 17 апреля 2025 года в 10:00 в административное здание Следственного управления Генеральной прокуратуры, имея при себе удостоверение личности.

Отмечается, что Г.Мамедов обвиняется по 24 статьям Уголовного кодекса.

В период с 2015 по 2017 год он путем мошенничества завладел 29 597 манатами, обещая 10 гражданам трудоустройство в государственных учреждениях, а также назначение пенсий и социальных пособий.

Кроме того, в своих аккаунтах в социальных сетях он открыто призывал к террористической деятельности.

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