Туманная погода может создать опасность на дорогах – Предупреждение

Согласно данным синоптиков, в связи с ожидаемой 17 марта в горных и предгорных районах туманной погодной на автомагистралях видимость ограничится 500–1000 метрами.

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей.

Отмечается, что ограниченная видимость в туманную погоду затрудняет своевременное обнаружение средств технического регулирования и других участников движения, в связи с чем водителям, выезжающим в указанные районы, рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью транспортных средств, особенно внешних световых приборов, а также строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

Источник: АЗЕРТАДЖ