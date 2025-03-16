Уиткофф рассказал, когда Трамп может созвониться с Путиным

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом может состояться на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Я ожидаю, что на этой (начинающейся) неделе состоится разговор между двумя президентами [РФ и США]», — отметил Уиткофф.

Он добавил, что американская сторона также продолжает взаимодействовать с украинцами по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Источник: Gazeta.Ru