На таможенном пункте "Астара" в грузовом транспортном средстве была обнаружена крупная партия наркотического средства (марихуаны), которое пытались скрыть от таможенного контроля под видом салата.

Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Согласно информации, транспортное средство, перевозившее "салат" из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана, было остановлено на линии импортного контроля таможенного поста "Астара".

Во время осмотра на стационарном рентгеновском оборудовании в грузовом транспортном средстве были замечены подозрительные очертания, после чего проведена таможенная проверка с привлечением служебной собаки.

В результате были обнаружены скрытые от таможенного контроля 264 упаковки марихуаны общим весом 101 килограмм 732 грамма.

По факту ведется расследование.