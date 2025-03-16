В эфире «Голоса Америки» заиграла музыка вместо новостей

Слушатели локальных радиостанций «Голоса Америки», которые вещают на местных языках, сообщили, что вместо новостных репортажей эфир теперь заполняет музыка, передает CNN.

В начале февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть это радио.

По его мнению, «Голос Америки» «больше никто не слушает», хотя это и другие СМИ «сжигают миллиард долларов в год из карманов» американцев.

Источник: Gazeta.Ru