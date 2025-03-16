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Анвар Гасанов будет похоронен на семейном кладбище в поселке Бузовна - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:35 - 16 / 03 / 2025
Анвар Гасанов будет похоронен на семейном кладбище в поселке Бузовна - ОБНОВЛЕНО

Народный артист Азербайджана Анвар Гасанов будет похоронен на семейном кладбище в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Об этом сообщила дочь актера Айтен Гасанова.

По ее словам, прощальная церемония пройдет в доме покойного.

Айтен Гасанова также обратилась с просьбой к представителям СМИ воздержаться от съемок во время церемонии прощания и похорон.

Источник: Report

21:01

Скончался народный артист Азербайджана, актер Анвар Гасанов.

Об этом сообщила его дочь.

Отметим, что Анвар Гасанов родился 17 августа 1950 года в Баку. В 1969 году окончил курсы актерского мастерства. С 1969 по 1973 год учился на факультете актерского мастерства кино и драмы Государственного института театрального искусства имени М.А. Алиева. С 1965 года работает на киностудии «Азербайджанфильм».

А. Гасанов начал сниматься в кино с юных лет. В частности, он создал Джалала в фильме "Хочу семерых сыновей ", Шахбаза в фильме "Дервиш взрывает Париж", Тархана в фильме "Бабек", Сираджа в фильме "Оседлайте коней", Мурада в фильме "Последняя ночь детства" и других интересных персонажей. Вместе со своей женой, актрисой Момунат Гурбановой, он снялся в фильмах "Дервиш взрывает Париж" и "Оседлайте коней". Как режиссер снял документальные фильмы "Где, Ходжалы, где", "Капкан", "Непогасшая свеча" о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

За заслуги в развитии азербайджанского кино 18 декабря 2000 года ему были присвоены почетные звания "Заслуженный артист", 1 августа 2018 года - "Народный артист". 6 мая 2023 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры ему была присуждена именная стипендия президента Азербайджанской Республики.

Напомним, что недавно команда 1news.az подготовила расширенное интервью с покойным артистом.

Источник: Report

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