В Азербайджане мужчина «ожил» в морге

В Джалилабаде признанного умершим мужчину доставили в морг, где выяснилось, что он жив.

Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 г.р.) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни.

Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии здоровья 34-летнего мужчины, который был доставлен в Джалилабадский морг, где выяснилось, что он жив.

Как указали в TƏBİB, около 12:00 мужчина 1991 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской районной центральной больницы с диагнозом механическая асфиксия.

Ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время его состояние стабильное, лечение продолжается в реанимационном отделении.

Источник: Report