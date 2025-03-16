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Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

First News Media22:45 - 16 / 03 / 2025
Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, посвятивший свою деятельность изучению различных областей азербайджанского изобразительного искусства, его тенденций развития, а также творческого наследия отдельных художников, скончался.

О его кончине сообщили родственники.

Зиядхан Алиев родился 1 июля 1948 года в Шамкире. Свою научную деятельность в области искусствоведения он начал в 1980 году в Азербайджанском государственном музее искусств, где сначала работал научным сотрудником, а затем руководил научным отделом "Западноевропейского и русского искусства". В период работы в музее до 1993 года он внес значительный вклад в изучение и популяризацию мирового и национального изобразительного искусства.

Зиядхан Алиев является автором множества научных и публицистических статей, посвященных различным направлениям азербайджанского изобразительного искусства. Будучи студентом, он опубликовал свою первую статью "Древние памятники Шемахы" в журнале "Гобустан", что стало началом его научной деятельности в области искусствоведения. Всего им написано более ста научных статей, опубликованных как в Азербайджане, так и в ведущих зарубежных журналах.

По его инициативе и благодаря его исследованиям в 1989 году в Азербайджанском государственном музее искусств впервые в республике была организована историческая выставка "Азизим Вэтэн яхшы", на которой были представлены произведения художников-азербайджанцев, живущих за рубежом.

За заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства в 2006 году Зиядхан Алиев был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств".

Источник: Report

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