Вэнс ответил, рассматривает ли он себя как преемника Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос о том, рассматривает ли он себя как преемника Дональда Трампа.
Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
«Сейчас я не думаю о президентской кампании. Моя задача — сосредоточиться на эффективном выполнении обязанностей. Если следующие четыре года я отработаю на высоком уровне, остальные вопросы разрешатся сами», — подчеркнул Вэнс.
Он добавил, что его приоритетом остается текущая работа, а не политические амбиции.
Источник: Gazeta.Ru
245