Вэнс ответил, рассматривает ли он себя как преемника Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос о том, рассматривает ли он себя как преемника Дональда Трампа.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас я не думаю о президентской кампании. Моя задача — сосредоточиться на эффективном выполнении обязанностей. Если следующие четыре года я отработаю на высоком уровне, остальные вопросы разрешатся сами», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что его приоритетом остается текущая работа, а не политические амбиции.

Источник: Gazeta.Ru