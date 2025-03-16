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Названо число пострадавших при пожаре на дискотеке Северной Македонии - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:21 - Сегодня
Названо число пострадавших при пожаре на дискотеке Северной Македонии - ОБНОВЛЕНО

В больницах Северной Македонии лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре на дискотеке в городе Кочани.

Об этом заявил глава Минздрава страны Арбен Таравари, сообщает РИА Новости.

«В данный момент 118 человек поступили в больницы страны — в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье.)», — сказал он на брифинге в Клиническом центре Скопье.

По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Источник: Gazeta.Ru

12:21

Полсотни человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии.

Об этом сообщает госагентство MIA со ссылкой на МВД.

Пожар в ночном клубе, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), случился около 3:00. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД отметили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Десятки пострадавших были госпитализированы. На место происшествия выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.

По неподтвержденной информации, правоохранители задержали владельца ночного клуба.

Источник: Gazeta.Ru

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