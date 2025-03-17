Глава МИД Украины поставил три ультиматума по переговорам

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал три красных линии Киева на переговорах.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украины.

«Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — утверждает Сибига.

Во втором пункте он отметил, что другие страны «не могут запретить Украине вступать в НАТО и Евросоюз».

Последней красной линией, озвученной Сибигой, стал часто повторяемый посыл Зеленского об отказе от демилитаризации.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия в Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.