Матвиенко: Есть потенциал для увеличения ежегодного российско-азербайджанского товарооборота до $8 млрд

У России и Азербайджана существуют огромные возможности для роста товарооборота, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы можем достичь не только $4 млрд, но и $8 млрд в год», - сказала она на 22-ом заседании комиссии по азербайджано-российскому межпарламентскому сотрудничеству в Баку.

Матвиенко также отметила успешное сотрудничество в сфере туризма. По ее словам, азербайджанские инвесторы активно вкладываются в российские курорты.