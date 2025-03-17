Сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления об увольнении

Сотрудники медиасети «Голос Америки» начали получать официальные уведомления об увольнении. На их сообщения об этом в соцсетях обратило внимание издание «Агентство».

«Я больше не в административном отпуске. Я официально уволена с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, вечером в воскресенье уволили. Новый стиль!» — сообщила журналистка Ксения Туркова.

Об увольнении также рассказал корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. По его словам, он получил электронное письмо с уведомлением о том, что контракт с ним будет расторгнут с 31 марта.

Катарская телекомпания Al Jazeera утверждает, что получила письмо, которое разослали сотрудникам «Голоса Америки» из Агентства США по глобальным медиа (USAGM). В нем от сотрудников медиасети потребовали «немедленно прекратить всю работу», им также закрыли доступ ко всем зданиям и системам USAGM.

Источник: meduza.io