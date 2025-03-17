Мнацаканян: На оккупированных территориях Азербайджана не было вооружений типа «Искандер-М» и «Точка-У» и «Смерч»

На продолжившемся 17 марта в Бакинском военном суде судебном заседании обвиняемый Лёва Мнацаканян cказал, что на оккупированных территориях Азербайджана не было вооружений типа «Искандер-М», «Точка-У» и «Смерч».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, он сообщил, что не видел этого оружия на оккупированных территориях, когда был «министром обороны» так называемого режима, до и после этого.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.